Carlos Teles solidário e preocupado com os calhetenses na África do Sul

Carlos Teles partilha da “muita preocupação” em relação à comunidade emigrante residente na África do Sul, até porque o Município da Calheta tem uma grande comunidade naquele páis africano.

“Nós temos uma grande comunidade da África do Sul aqui no Concelho da Calheta, nomeadamente aqui na freguesia da Ponta do Pargo, onde uma das pessoas que neste momento está sequestrada é daqui da Ponta do Pargo, e outra do Estreito da Calheta”, apontou. Reconhece haver razões para o clima de apreensão que se tem vivido nos últimos meses. “Estamos em contacto com a comunidade e também com aqueles que têm responsabilidades políticas na área, e naquilo que for possível pela parte da Câmara, nós também estamos disponíveis e obviamente acompanhamos a situação com preocupação”. Aproveitou a ocasião para endereçar “o nosso abraço solidário para todos os nossos emigrantes que estão a sofrer e também aqueles que estão preocupados com o futuro a breve prazo”, disse.