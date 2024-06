Carlos Teles anuncia celebração do Dia do Agricultor

A pouco mais de um ano de terminar o seu último mandato, o presidente da Câmara Municipal da Calheta afirmou há instantes na sessão solene comemorativa do aniversário do concelho que o seu executivo trabalha para recuperar o tempo perdido e o atraso que a pandemia forçou no cumprimento e execução do programa eleitoral.

O autarca destacou que a estabilidade financeira permite encarar esta recfa final com optimismo a sua gestão. Destacou a redução fiscal, apontou o crescimento do urbanismo, mas anunciou a celebração do Dia do Agricultor que acontecerá no próximo ano.