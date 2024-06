Mais um filho de madeirense raptado na África do Sul

Tudo aconteceu quando o emigrante de 54 anos estava a fechar o seu negócio e dois homens levaram o empresário filho de emigrantes do concelho da Calheta.

O DIÁRIO contactou alguns emigrantes na África do Sul que se mostraram apreensivos e preocupados com a nova onda de sequestros que está atingir a comunidade madeirense.

Um dos emigrantes relatou outra situação que aconteceu recentemente de uma jovem casada com um madeirense que foi encontram morta à beira de uma estrada.

A comunidade madeirense na África do Sul volta estar novamente preocupada com esta nova onda de sequestros.

“Sempre que há uma sequestro de águem da comunidade ficamos logo preocupados e aprendidos” relatou um emigrante que preferiu não ser identificado.

Este é o segundo rapto no espaço de uma semana o que vem aumentar o sentimento de apreensão na capital económica da África do Sul. A situação social, associado ao aumento do desemprego tem feito escalar os níveis de crise.