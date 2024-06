Comunidade aterrorizada na África do Sul

Bom dia!

A comunidade madeirense na África do Sul está horrorizada. O tema que faz manchete no DIÁRIO deste sábado avança que um assassinato e 17 sequestros de emigrantes em apenas 6 meses estão a deixar cicatrizes profundas em vésperas da celebração do Dia da Região. Representantes políticos falam em crime organizado. Secretário de Estado José Cesário diz que a “situação é delicadíssima”.

No desporto, Frankfurt está à espera da festa dos ‘oitavos’. DIÁRIO já está na cidade alemã que aguarda o jogo do ‘mata-mata’ entre Portugal-Eslovénia, num estádio onde Ronaldo já marcou em 2006.

Aponte também na agenda que o novo ano lectivo arranca a 9 de Setembro. O calendário procura conciliar necessidades educativas e a vida familiar.

Governo parado com cofres cheios é outro dos temas em destaque. Na diferença entre receitas e despesas há um excedente de 94,7 milhões de euros.

Nesta edição damos ainda conta de que morreu a turista italiana que caiu ao mar no Seixal. Psiquiatra de 28 anos perdeu a vida na Poça das Lesmas e deixou a cidade de Colmurano em choque.

