Secretário de Estado diz que a "situação é delicadíssima" na África do Sul

O Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas já reagiu à onda de crimes violentos sobretudo aos sequestros que têm sido perpetrados contra cidadãos portugueses na África do Sul. Ao DIÁRIO, José Cesário diz estar “muito atento” ao que acontece naquele país porque na sua opinião “é uma situação delicadíssima” aquela que neste momento se verifica em Joanesburgo.

Your browser does not support the audio element. documents/WhatsApp_Audio_2024-06-28_at_13.31.18.mp3

“É uma situação delicadíssima que normalmente implica um sobreaviso, uma atenção muito grande de cada cidadão [português] relativamente à sua conduta, ao modo como se expõe publicamente porque sabemos bem quando surgem este tipo de situações a resposta nunca é imediata”, comentou há momentos ao nosso jornal.

O governante social-democrata que substituiu Paulo Cafôfo no cargo, adiantou ainda que já pediu aos serviços diplomáticos portugueses na África do Sul, nomeadamente à embaixada e também ao consulado-geral, em Joanesburgo, para “manter um canal directo com as autoridades locais”, designadamente com as várias polícias que investigam os sequestros e o homicídio que ocorreram recentemente, “de maneira que possa haver um acompanhamento destas situações”.

José Cesário reconhece que a comunidade lusa na África do Sul é uma das comunidades com maior relevância na diáspora portuguesa e que há várias décadas sofre grandes dificuldades à conta da insegurança.