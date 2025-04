11 bombeiros combateram incêndio em anexo no Caniço

Os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz foram alertados, na madrugada de hoje, para um incêndio que deflagrou no anexo de uma residência localizada nas imediações do Hotel Galo, no Caniço de Baixo.

Para o local seguiram 11 bombeiros apoiados por três viaturas, (duas pesadas de combate a incêndios e uma ambulância) e extinguiram as chamas por volta das 6 horas.

A origem do fogo é desconhecida. As chamas consumiram algumas roupas, electrodomésticos e maquinaria e o fumo provocou também alguns danos na habitação.

Não houve registo de feridos.