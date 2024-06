Cafôfo "muito preocupado e apreensivo" com a situação da comunidade madeirense na África do Sul

"Estou muito preocupado e apreensivo com a situação da comunidade madeirense na África do Sul, que tem sido atingida por muita violência, que tem crescido nos últimos tempos e que tem provocado um pânico, um pânico com razão de ser, pela onda de assaltos e de raptos que ali tem acontecido". As palavras são de Paulo Cafôfo, presidente do PS-Madeira e ex-secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, sobre a onda de sequestros e mortes que tem atingido os emigrantes madeirenses na África do Sul. Um assunto que faz manchete este sábado, na edição impressa do DIÁRIO.

Neste sentido, Cafôfo deixa "uma primeira palavra de solidariedade para estas pessoas que sei que gostam muito daquele país, gostam muito da África do Sul, mas que sentem na pele esta violência e esta instabilidade que afecta as suas vidas e obrigam-nos a repensar mesmo a sua presença naquele país africano".

Revela que já contactou alguns destes compatriotas, mas também Fernando Costa Pereira, o embaixador de Portugal em Pretória, para poder obter mais informações.

A realidade é que a África do Sul atravessa um momento difícil, para termos uma ideia, segundo informações do próprio embaixador, no ano passado, na província de Goteng foram vítimas de raptos 7.800 pessoas e obviamente esta violência, estes raptos e estes assaltos atingem a comunidade portuguesa que tem maioritariamente negócios de comércio. E aquilo que tem sido feito, segundo um relator, o embaixador, é o contacto permanente com as autoridades locais, porque a realidade é que a comunidade portuguesa não é o alvo desta violência, o alvo porque não há nada contra os portugueses que residem na África do Sul, mas obviamente são claramente afectados. Paulo Cafôfo, presidente do PS-Madeira e ex-secretário de Estado das Comunidades Portuguesas

Lembra que, quando se deslocou àquele país, na sua última visita, nas Comemorações do Dia de Portugal, em que acompanhou o presidente da República, Marcelo Rebelo Sousa, teve a oportunidade de se reunir com o presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, e confrontou o mesmo com esta situação que afecta a comunidade portuguesa, apelando para que visse com os olhos do governo relativamente a uma comunidade que reside, há várias gerações naquele país, que muito contribui para o seu desenvolvimento e para a sua economia.