Albuquerque "bastante preocupado" com a situação na África do Sul

Além de estar a acompanhar com grande preocupação a situação de insegurança que abala a comunidade madeirense radicada na África do Sul, o Governo Regional promete todo o apoio possível aos emigrantes. Um assunto que faz manchete este sábado, na edição impressa do DIÁRIO.

“Estamos bastante preocupados” começou por reagir e ressalvar que os responsáveis pelas Comunidades estão a acompanhar a evolução da situação que está a causar grande impacto junto dos emigrantes madeirenses.

À margem da visita às obras do Campo de Golfe da Ponta do Pargo, Miguel Albuquerque aproveitou para “endereçar um grande abraço solidário à nossa comunidade e dizer que estamos aqui presentes para as apoiar em qualquer circunstância”, afirmou.

A comunidade madeirense na África do Sul está horrorizada. O tema que faz manchete no DIÁRIO deste sábado avança que um assassinato e 17 sequestros de emigrantes em apenas 6 meses estão a deixar cicatrizes profundas em vésperas da celebração do Dia da Região.