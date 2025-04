JPP quer ser "uma voz autêntica das ilhas" na República

O JPP emitiu hoje um comunicado assinado por Filipe Sousa, cabeça-de-lista do partido pelo círculo da Madeira às Legislativas de 18 de Maio, onde apela aos eleitores para escolherem uma "voz autêntica das ilhas" no parlamento nacional. No comunicado divulgado este domingo, Filipe Sousa critica os partidos que têm representado a Região nas últimas cinco décadas.

"O povo da Madeira e de Porto Santo vive uma realidade de desafios específicos que, por muito tempo, foram ignorados pelas decisões políticas tomadas em Lisboa, com o silêncio cúmplice dos partidos que nos últimos 50 anos elegeram deputados pela Madeira", afirmou.

O candidato destaca a política de proximidade do JPP, que considera diferente da abordagem tradicional. "Estamos cansados de ver partidos que se deixam conduzir por interesses alheios à realidade local, enquanto as necessidades básicas na saúde, nos transportes, bem-estar, habitação, salários e custo de vida continuam sem soluções", sublinhou.

Filipe Sousa defende que eleger um representante do JPP "não é apenas uma oportunidade de renovação, é um passo decisivo rumo a uma Madeira e um Porto Santo onde os interesses dos cidadãos hão-de prevalecer sobre os interesses políticos e de grupos dominantes".