Enchente na Ribeira Brava para ver as marchas de São Pedro

O São Pedro na Ribeira Brava começou em cheio com a noite das marchas populares a juntar uma verdadeira enchente em toda a baixa da vila, marcando assim um dos pontos altos deste grande arraial.

Uma tradição que continua a atrair gente de toda a ilha e também turistas para ver os adereços e as coreografias de grupos e associações que dão vida às marchas de São Pedro.

A tradição começou ao início da tarde com a tradicional romagem de ofertas a São Pedro através da típica charola do sítio da Fajã da Ribeira e do barco vindo do Pomar da Rocha, Achada e Pico da Banda d’Além.

Autocarros à borla para festejar o São Pedro na Ribeira Brava As viagens de autocarro são à borla para festejar o São Pedro na Ribeira Brava. A autarquia acabou de divulgar os horários das 'carreiras' que vão servir tanto os residentes no concelho, como os 'forasteiros', neste caso com ligações até ao Funchal.

Este ano, conforme já tinha noticiado o DIÁRIO, as marchas reuniram 14 grupos, incluindo o grupo A Nossa Marcha, da ilha Terceira, Açores, e cerca de 617 participantes de várias idades que se preparam há mais de um mês para este dia.

Do concelho da Ribeira Brava, participaram a Casa do Povo da Ribeira Brava, o CACI da Tabua, a Casa do Povo da Serra de Água, a Casa do Povo da Tabua, o Grupo de Concertinas e Acordeões da Casa do Povo da Ribeira Brava, o Lar São Bento e a Universidade Sénior. De fora marcaram presença a Casa do Povo do Monte, SocioHabitaFunchal, Centro Comunitário da Nogueira, Casa do Povo da Fajã da Ovelha, Casa do Povo de São Martinho e Marcha do Imaculado Coração de Maria.