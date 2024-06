Autocarros à borla para festejar o São Pedro na Ribeira Brava

As viagens de autocarro são à borla para festejar o São Pedro na Ribeira Brava. A autarquia acabou de divulgar os horários das 'carreiras' que vão servir tanto os residentes no concelho, como os 'forasteiros', neste caso com ligações até ao Funchal.

No caso do itinerário entre Funchal e Ribeira Brava, a 'caravana' parte da Avenida do Mar e as partidas agendadas para os dias 28 (sexta-feira) e 29 (sábado) estão programadas para as 21h00, 21h30, 22h30 e 23h00. Para o dia 30 (domingo) o horário é idêntico.

Verifique os horários disponíveis.

Quanto ao regresso, neste caso da Ribeira Brava para o Funchal, os autocarros vão estar estacionados junto ao clube e vão partir às 3h00, 4h00, 5h00 e 6h00 - horários destinados aos dias 28 e 39. No caso do dia 30 (domingo), véspera de feriado, as viagens de retorno à capital madeirense fazem-se às 2h00, 3h00, 4h00 e 6h00.

As festas de São Pedro, na Ribeira Brava, que contam este ano com a presença de Diogo Piçarra e dos Anjos. Grandes cabeças-de-cartaz daquele que é o maior certame do concelho.