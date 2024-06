Chega não cede e exige afastamento de Albuquerque

No final da ronda negocial de hoje, entre o Chega Madeira e o executivo regional, Miguel Castro garantiu que o programa de governo só passa se sair Miguel Albuquerque. Uma insistência que o parlamentar repete, ainda que aponte abertura do governo para debater e incluir medidas do seu partido.

Aos jornalistas, e não querendo ver estas negociações como 'perda de tempo', uma vez que o presidente do Governo já disse que não sai, o líder do Chega sublinhou que vai exigir disciplina de voto aquando da votação do programa de governo na Assembleia Legislativa da Madeira.

O político recusa andar a mudar de ideias, mas acredita que haverá sensibilidade do líder do Governo Regional para com as necessidades dos madeirenses e porto-santenses. Neste 'braço de ferro' quem fica a perder, sem programa e orçamento, é a Madeira, afirma.