Conheça o alinhamento da 10.ª edição do Summer Opening

Já é conhecido o alinhamento da 10.ª edição do Summer Opening, evento musical que regressa ao Parque de Santa Catarina nos dias 12, 13, 19 e 20 de Julho.

Serão quatro dias, dois fins-de-semana, dois palcos, 32 horas de música e mais de 30 artistas. As portas do recinto abrem às 17h00 e encerram à 1h00.

12 DE JULHO

PALCO PRINCIPAL

17h45 - DUAILIBI

19h30 - SÉRGIO GODINHO

21h20 - EU.CLIDES

22h55 - DA WEASEL

PALCO AZÁFAMA ELETRÓNICA

17h00 - PITA

19h00 - DJEFF

21h00 - RUI VARGAS

23h00 - SINI

13 JULHO

PALCO PRINCIPAL

17h00 - REVENGE OF THE 90’s COM KING AFRIKA, MELÃO E BATATINHA E COMPANHIA

PALCO AZÁFAMA ELETRÓNICA

17h00 - FABZ

19h00 - TABY

21h00 - STK DJ SET + DJ BIG + SIR SCRATCH

23h00 - DJ GLUE B2B SHAKA LION

19 JULHO

PALCO PRINCIPAL

18h15 - ZARCO

19h50 - IVANDRO

21h50 - JULINHO KSD

23h40 - VEIGH

PALCO AZÁFAMA ELETRÓNICA

17h00 - GMO SHOWCASE

19h30 - NOIA

21h30 - BEATBOMBERS

23h00 - MARLOKOV

20 JULHO

PALCO PRINCIPAL

18h15 - MAYA BLANDY

19h45 - PEDRO MAFAMA

21h20 - MILKY CHANCE

23h20 - VAN ZEE

PALCO AZÁFAMA ELETRÓNICA

17h00 - JAY CAMARA

19h00 - ZEN BABOON

21h00 - VITOR BATISTA

23h00 - NUNO LOPES