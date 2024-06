Incêndio na Turquia mata 5 pessoas, fere 44 e causa mortandade entre animais

Um incêndio florestal causou a morte a pelo menos cinco pessoas e ferimentos a dezenas de outras, depois de se ter propagado a várias localidades do sudeste da Turquia, causando ainda a morte a centenas de animais.

O ministro da Saúde, Fahrettin Coca, deu conta de "cinco mortos e 44 feridos, dos quais 10 com gravidade".

A zona do incêndio é rural e está situada entre as cidades de Diyarbakir e Mardin, nas proximidades da fronteira com a Síria.

Os aldeões de Köksalan, uma das localidades mais afetadas, disseram à AFP que perderam cerca de metade das suas cabras e ovelhas, que quantificam em cerca de mil, cujos cadáveres negros se espalhavam pelo solo carbonizado.

Cerca de 13 mil hectares foram destruídos pelos incêndios na Turquia em 2024, segundo o sistema europeu de informação sobre incêndios florestais (Effis).

Os incêndios que se multiplicam no mundo são associados a diversos fenómenos explicados pelos cientistas com o aquecimento do planeta.