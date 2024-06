Afonso Paulino é o novo número 1 nacional de ténis

Com a última actualização dos rankings nacionais de ténis, Afonso Paulino surge agora como o novo número um nacional de ténis no escalão de sub-14. Marca que constitui um prémio merecido para o tenista do Roberto Costa Ténis Clube que tem realizado "uma excelente época em que já conta com diversos títulos regionais e nacionais - e com boas performances em torneios internacionais".

Da mesma forma, Francisca Marote e Madalena Fernandes, integram, agora, o 'top five' nacional feminino de sub-14. A primeira surge na terceira posição (lugar que já tinha ocupado no escalão de sub-12), enquanto Madalena Fernandes atinge, até ao momento, o patamar máximo da sua carreira.

"Esta notícia é positiva para os jovens tenistas também pelo facto de, com estes rankings, serem cabeças-de-série no Campeonato Nacional de sub-14 que vai decorrer em Setúbal no início do próximo mês", destaca a Associação de Ténis da Madeira.