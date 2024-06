Conheça os novos prazos para obter o seu passe

As horas passam e o pânico começa alastrar nalguns utentes que esperam e desesperam nas longas filas à espera de conseguir obter o passe do autocarros. A partir de 1 de Julho, com as novas concessões de transporte rodoviário de passageiros, na Madeira e no Porto Santo, dá-se, assim, início ao período de transição gradual para o novo sistema de bilhética integrada GIRO, que permitirá a sua utilização em todos os transportes da rede SIGA.

Para os que não conseguiram ainda garantir o título, não desespere. Os horários foram alargados na venda e carregamento de passes para Julho/2024. Assim, excepcionalmente, existem os seguintes horários:

Secção de Passes da Rua do Esmeraldo n.º 50 - FUNCHAL:

Sábado - Dia 29 de junho de 2024: 9h00 às 13h00.

2ª Feira – Dia 1 de julho de 2024: 9h00 às 13h00.

3ª Feira – Dia 2 de julho de 2024: 8h30 às 18h00.

A cabine da Ribeira Brava está aberta para carregamentos com vinheta provisória intermunicipal e municipal. Nesta cabine não existe levantamento, nem carregamento de novos cartões GIRO.

Horário de funcionamento da Cabine Ribeira Brava:

2, 3 e 4 de julho de 2024: 8h30-13h00 // 15h00-18h00.

Os utentes com passe gratuito (+65 anos, 4_23 anos e Passes Escolares) não precisam de fazer a troca para o novo cartão GIRO agora, evitando se dirigir aos nossos postos de atendimento.