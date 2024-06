Ponta do Sol investe 77 mil euros em campo de férias

A Câmara Municipal da Ponta do Sol investe, este ano, cerca de 77 mil euros no campo de férias. Um investimento que é reforçado à conta do aumento das exigências legais relativamente ao número de monitores por turma, mas também devido à subida de custos de bens essenciais e de outros factores.

Na apresentação do programa para o Verão, a vereadora com o pelouro da Cultura Desporto e Juventude, Cláudia Canha, justificou a canalização desta verba não só “pela qualidade e pelo programa alternativo e diversificado”, mas também por permitir que todas as crianças tenham direito às refeições - almoço e lanche da tarde -, seguro, t-shirt e boné, bem como as entradas em todas as actividades sem encargos acrescidos para as famílias.

A autarca referiu ainda a enorme procura registada, durante o período de inscrições, com a grande maioria das vagas preenchidas logo nos primeiros dias, o que confirma que as famílias das 200 crianças reconhecem o esforço e confiam no trabalho do Município.

Foto Câmara Municipal da Ponta do Sol

É muito mais do que uma ‘simples’ ocupação de tempo de duas centenas de jovens com idades entre os 6 e os 13 anos nos meses de julho e agosto, já que o Campo de Férias, contribui também para o seu crescimento e aprendizagem e formação enquanto pessoas, para além de outras três grandes vertentes: lúdica, recreativa e desportiva. Cláudia Canha

O campo de férias que se desenvolve, uma vez mais, em estreita parceria entre a Câmara Municipal da Ponta do Sol e a Associação Desportiva Pontassolense e que decorre entre os dias 2 de Julho e 31 de Agosto, de segunda a sexta-feira.

Esta iniciativa surgiu da necessidade de dar resposta à elevada procura por programas de ocupação de tempos livres durante as férias de Verão, procurando, também, facilitar a conciliação da vida profissional, familiar e pessoal dos agregados familiares com crianças e jovens.