Volume de negócios das tecnologias em 2023 terá ultrapassado os 700 milhões de euros

Mais de 700 milhões de euros é a previsão do Governo Regional relativamente ao volume de negócios gerado pelas empresas tecnológicas da Região no último ano. A previsão foi avançada por Miguel Albuquerque na intervenção proferida no Madeira AI Digital Summit, evento a decorrer no Savoy Palace.

O presidente do Governo destacou o crescimento exponencial que o sector tecnológico tem registado na Região, com particular impacto nos últimos anos.

Depois de destacar a importância da economia digital como "oportunidade histórica" para uma região ultraperiférica como a Madeira, enfatizou que a mesmo registou aceleração a partir do Covid, graças ao "posicionamento estratégico da Região como Região atractiva para a fixação de empresas tecnológicas".

O resultado está à vista com cerca de 500 empresas instaladas na Madeira e contínuo crescimento no volume de negócios, admitindo que em breve possa mesmo atingir os 800 milhões de euros.

A tecnologia na Educação foi outra das notas de Albuquerque, ao sublinhar a crescente aposta numa educação de base tecnológica.

A Inteligência Artificial (IA) foi outra das áreas destacadas na intervenção do governante, que reconhece haver prós e contras, dependendo da utilização que se dê a esta ferramenta que está a revolucionar as muitas potencialidades da tecnologia.