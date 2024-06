Judo madeirense conquista prata e bronze no Campeonato Nacional de Juvenis

Realizou-se neste sábado, no Pavilhão Desportivo de Angeja, em Albergaria-a-Velha, o Campeonato Nacional de Juvenis, evento organizado pela Federação Portuguesa de Judo, da qual resultaram duas medalhas para judocas da Madeira.

A representar as cores da região estiveram 13 atletas, representantes de 4 clubes regionais, a saber: Rui Pedro Pereira (-34kg), Eduardo Abreu (-38kg), Guilherme Varejão (-42kg), Henrique Jardim (-46kg), Afonso Silva (-55kg) e Ângelo Abreu (-60kg) do Judo Clube da Madeira; Francisco Figueira (-73kg), Lucas Baltazar (-73kg) e Leonor Abreu (-70kg) do Clube Naval do Funchal; Alexandro Zlatov (-55kg) e Martim Lobato (-66kg) do Grupo Desportivo da Apel; Iara Oliveira (-48kg) e Mafalda Abreu (-52kg) da ACD Quinta Grande. A acompanhar a comitiva estiveram os técnicos Francisco Rodrigues, César Nicola, Andrei Veste, Margarida Santos e o Dirigente Marco Matos.

Assim, é de salientar "a prestação de Lucas Baltazar (CNF), que conseguiu um brilhante 2.° lugar na categoria de -73kg, e Martim Lobato (APEL), que obteve um excelente 3.º lugar em -66kg", salienta a Associação de Judo da Região Autónoma da Madeira.

Por sua vez, "realizaram também uma boa prova os atletas do JCM; Eduardo Abreu (-38kg) com um 5.º Lugar, Guilherme Varejão (-42kg) e Ângelo Abreu (-60kg) em 7.º e Rui Pereira em 9.º Lugar. Os restantes atletas, apesar das boas prestações, não se conseguiram classificar", realça.

De referir que para arbitrar esta competição, foram convocados pela Federação Portuguesa de Judo, Marco Teixeira e Paula Saldanha pelo Conselho Nacional de Arbitragem.