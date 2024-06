Mais um fim-de-semana alargado com muitas pessoas na 'ilha dourada'

Este fim-de-semana, prolongado por causa do feriado de 1 de Julho, vai ser mais uma vez intenso na 'ilha dourada'.

O Clube Naval do Porto Santo vai receber, este fim-de-semana, a primeira Taça da Madeira de escolinhas vela. Mais de 40 atletas estão inscritos.

Atlântico Padel Tour vai estar também, neste fim-de-semana alargado, no complexo de ténis e Padel da ilha. Os jogos começam este sábado e vão ter participação de mais de 10 atletas.

Já em golfe vai realizar-se mais um torneio, desta feita no restaurante 'A Gazela', que vai ter a participação 19 golfistas.

De resto, as unidades hoteleiras estão com muita boa ocupação, com turistas regionais, nacionais e estrangeiros.

O movimento turístico é muito intenso, quer no centro da cidade, quer na periferia, nas montanhas.

Nas actividades náuticas também já se nota movimento nas águas porto-santenses, vários semirrígidos de várias empresas náuticas, que fazem inúmeras vistas aos ilhéus e a outros sítios estratégicos que o forasteiro tem de conhecer.

No mundo da restauração também não se podem queixar, pois o DIÁRIO já testemunhou muito boa ocupação nos mais diversos restaurantes da 'ilha dourada'.

A festa de S Pedro não é tão forte como o S. João, mas no entanto muitas pessoas vão subir, desde hoje até domingo, à capela de S. Pedro, pois para além de barraquinhas de comes e bebes, também haverá actividade recreativa, nomeadamente musical, neste três dias de festa. A titulo de curiosidade esta noite realizar-se-á o habitual leilão de peixe, que junta largas dezenas pessoas.

Claro que, sendo uma festa religiosa, nos três dias dos festejos do S Pedro haverá as missas.

Espera-se um fim-de-semana alargado com muita animação, muitas pessoas, pois quer de avião quer no navio da Porto Santo Line, as viagens estão com muito boa ocupação.