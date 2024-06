Carreiros do Monte encerram actividade entre 12 e 15 de Agosto

Nos 12, 13, 14 e 15 de Agosto, em virtude da Festa de Nossa Senhora do Monte, os icónicos carros de cesto não estarão em funcionamento, revelou hoje a direcção da Associação dos Carreiros do Monte.

"No próximo mês de Agosto, celebra-se a grande Festa de Nossa Senhora do Monte. Como é do conhecimento geral, a construção das típicas barracas de comes e bebes, inicia-se alguns dias antes do dia 15. Assim sendo, e porque as respetivas barrancas dificultam a passagem dos camiões e camionetes, para reposição dos cestos e dos carreiros, no ponto de partida, a direcção da Associação dos Carreiros do Monte decidiu encerrar os serviços nos dias 12, 13, 14 e 15 de Agosto", sustenta a nota remetida esta sexta-feira às redacções.

O comunicado dá ainda conta que a actividade será retomada no dia 16 de Agosto, sexta-feira, no horário normal, das 9h00 às 17h45.