Região apoiou 158 atletas de elevado potencial

O director regional de Desporto revelou, ontem, que, em 2015, no âmbito do apoio aos Praticantes de Elevado Potencial (PEP), um "projecto ímpar no todo nacional", a Região apoiou 158 atletas num valor total de 190 mil euros.

David Gomes falava para um técnicos do movimento associativo regional, durante a formação 'O Treinador – Rumo à Excelência', promovida na quarta-feira, 26 de Junho, na Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Dr. Horácio Bento de Gouveia. O evento, organizado pela Direcção Regional de Desporto, insere-se nas comemorações do Dia Olímpico, assinalado no passado dia 23.

O director regional realçou igualmente que, nesta época desportiva (2023/2024), o valor destinado aos PEP situa-se "nos 262mil euros, para um total de 244 atletas".

Relativamente aos Atletas de Alto Rendimento, David Gomes revelou que “em 2015, foram apoiados 13 atletas num valor que se situou em 67 mil euros, aumentando nesta época desportiva para 36 o número referencial de atletas apoiados, bem como o valor da respectiva contribuição financeira, que rondou os 153 mil euros”.

"O Governo Regional tem acompanhado e cumprido, no âmbito das suas competências, os apoios necessários para que a Região continue a assumir um papel de boa representatividade desportiva nos patamares internacionais de elevada referência”, sublinhou o responsável na sua intervenção, salientando que o projecto olímpico “é responsabilidade maior de Portugal" e que a RAM “tem tido sempre representações condignas no seio da comitiva Portuguesa nas diversas edições dos Jogos Olímpicos, pois apresenta uma percentagem de participantes, muito acima da dimensão populacional percentual da RAM, relativamente ao todo nacional”.

O director regional enalteceu ainda a relevância da realização destes "momentos de partilha de conhecimento e de reflexão" entre técnicos, "todos eles ligados a projectos de qualidade e “onde o trabalho do treinador tem assumido um papel crucial na elevação da qualidade das prestações dos atletas”.