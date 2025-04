O chocolate é rei a partir de hoje no Mercado dos Lavradores

O Mercado do Chocolate 2025 arranca nesta segunda-feira no espaço de feiras e eventos (3.º piso) do Mercado dos Lavradores, no Funchal. A iniciativa organizada pela Câmara Municipal do Funchal decorre até à próxima quinta-feira, entre as 09h00 e as 18h00.

Além das marcas participantes, há um espaço para dinamização de workshops, provas e degustação, bem como a realização de actividades ligadas ao chocolate e à Páscoa.

O programa de hoje prevê a Hora do Conto com Andreia Batista (10h00), um workshop de trufas com a UauCacau (11h00), ‘Páscoa em flor: Composição de plantas’ (15h00) e uma demonstração e prova de cocktails pela Associação de Barmen da Madeira (16h00).

Entretanto, terminam hoje as inscrições para a 8.ª edição do concurso do Melhor Bolo de Chocolate do Funchal, que decorrerá na manhã de quinta-feira.

OUTROS ASSUNTOS NA AGENDA DE HOJE:

11h00- A nova presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Rubina Leal, vai apresentar cumprimentos ao Representante da República, Ireneu Cabral Barreto, no Palácio de São Lourenço.

12h00- PS visita a sede do Serviço Regional de Protecção Civil, no Caminho do Pináculo.

16h00- Inauguração da exposição "Metamorfose", da autoria de Gilberto Soares, no Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos

18h30- Sessão informativa "Ação (In)forma "Poupar é ganhar, poupe energia!, na Junta de Freguesia do Caniço

PRINCIPAIS ACONTECIMENTOS REGISTADOS NO DIA 14 DE ABRIL:

1759 - Morre, com 74 anos, o compositor inglês de origem alemã George Friedrich Haendel, autor da oratória "O Messias" (1741).

1834 - Um levantamento republicano em França é esmagado pelo exército do Governo Thiers.

1846 - Começa, no Minho, a revolta conhecida pelo nome de Maria da Fonte.

1863 - Nasce a primeira rotativa para imprimir jornais com alimentação contínua e automática de papel, impressão nas duas faces e corte automático.

1865 - Abraham Lincoln, 16.º Presidente dos Estados Unidos entre 1861 e 1865, defendeu a União durante a Guerra Civil Americano e promoveu a emancipação dos escravos. É alvejado a tiro no Teatro Ford, em Washington. Morre na manhã seguinte, aos 56 anos.

1890 - Delegados à Conferência de Washington, Estados Unidos, criam a União Pan-Americana.

1891 - Portugal aprova o primeiro regulamento do trabalho de menores em estabelecimentos fabris. O decreto de 14 de abril de 1891 prevê o regime do trabalho de menores e mulheres nos estabelecimentos industriais e da sua inspeção e vigilância.

1909 - Nasce Soeiro Pereira Gomes, escritor neorrealista, autor de "Esteiros" e "Engrenagem".

1912 - O navio Titanic, transatlântico de passageiros de luxo britânico, embate num iceberg, no Atlântico Norte, e começa a afundar-se durante a viagem inaugural.

1917 - Morre, com 57 anos, Ludwik Lejzer Zamenhof, oftalmologista polaco, criou em 1887 a mais importante das línguas artificiais internacionais o Esperanto e em 1905 publica 'O Fundamento de Esperanto de Zamenhof' que estabelece os princípios básicos da estrutura e formação da língua.

1926 - O Vaticano cria o Dia Mundial das Missões, que se celebra todos os anos no último domingo de outubro.

1928 - O decreto n.º 15355, emitido pelo Ministério do Interior - Direcção Geral de Administração Política e Civil no Diário do Governo n.º 85/1928, proíbe em todo o território da República Portuguesa as touradas com touros de morte - Estabelece penalidades a aplicar pela violação do preceituado no presente diploma.

1931 - Afonso XIII de Espanha abdica. É proclamada a II República.

1939 - Termina a Guerra Civil de Espanha com a vitória dos insurgentes franquistas.

- Primeira edição de "As Vinhas da Ira", de John Steinbeck.

1944 - II Guerra Mundial. Holocausto. As forças nazis de ocupação deportam cerca de 5500 judeus de Atenas para o campo de extermínio de Auschwitz.

1945 - II Guerra Mundial. Bombardeiros norte-americanos atingem o Palácio Imperial japonês, em Tóquio.

1947 - O general francês Charles De Gaulle funda o movimento RPF, Rassemblement du Peuple Français.

1952 - Os ditadores da Península Ibérica, Oliveira Salazar e Francisco Franco, reúnem-se em Ciudad Rodrigo, Espanha.

1956 - É apresentado o primeiro modelo de videogravador 'Ampex VRX-1000', fabricado pela AMPEX, nos Estados Unidos.

1975 - Israel anuncia a produção do novo caça a jato supersónico 'Kfir' ou Lion Cub.

1981 - O primeiro vaivém espacial norte-americano Columbia termina o voo experimental, na Base Edwards, Califórnia, Estados Unidos.

1986 - Morre, com 78 anos, a escritora francesa Simone de Beauvoir, companheira de Jean-Paul Sartre (1905-1980), autora de "Memórias de Uma Menina Bem Comportada".

1988 - É assinado, em Genebra, Suíça, o acordo que prevê a retirada das forças soviéticas do Afeganistão. O documento é subscrito pelo Afeganistão, Paquistão, Estados Unidos e URSS.

- O Parlamento espanhol aprova a lei da televisão que abre o setor à iniciativa privada.

1989 - Morre, aos 73 anos, o linguista brasileiro Celso Ferreira da Cunha, revisor do texto da atual Constituição do Brasil, a convite da Assembleia Constituinte, em 1987, coautor, com Lindley Cintra, da nova gramática do Português Contemporâneo.

1992 - É apresentada, na Sociedade Portuguesa de Autores, a Frente Nacional para a Defesa da Cultura, que reúne artistas, escritores e intelectuais, sob o patrocínio do escritor Miguel Torga.

1995 - Morre, com 86 anos, o cineasta António Lopes Ribeiro, realizador de "O Pai Tirano" e "A Vizinha do Lado".

- O Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU) autoriza o Iraque a exportar petróleo num valor equivalente a mil milhões de dólares por trimestre, em troca de alimentação e medicamentos, no programa Petróleo por Alimentos.

1996 - Morre, com 48 anos, José Ribeiro da Fonte, musicólogo, presidente da comissão instaladora do Instituto Português das Artes do Espetáculo e diretor artístico do Teatro Nacional de São Carlos.

1997 - Dez das principais multinacionais norte-americanas subscrevem o chamado código de 'Boa Conduta', segundo o qual se comprometem a aplicar o salário mínimo nacional e a semana de 48 horas de trabalho, com um dia de descanso obrigatório, nas unidades instaladas nos países mais pobres.

1998 - O ex-inspector da PIDE - Polícia Internacional e de Defesa do Estado - Rosa Casaco, comandante da brigada que assassinou o general Humberto Delgado, é detido em Madrid, Espanha.

1999 - Morre, com 69 anos, Nuno Krus Abecassis, antigo presidente da Câmara Municipal de Lisboa, deputado pelo CDS-PP e mentor da criação da UCCLA (União das Cidades Capitais Luso-Afro-Américo-Asiáticas), em 1985.

- Aviões da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) bombardeiam, por engano, duas colunas de refugiados albaneses no Kosovo. Morrem 75 pessoas e 25 ficam feridas.

2000 - A câmara baixa do Parlamento russo, Duma, ratifica o Tratado START-II, assinado com os Estados Unidos, em 1993, pelo Presidente russo Boris Ieltsin e o Presidente norte-americano George Bush, para redução das armas de destruição maciça.

2002 - Xanana Gusmão é eleito Presidente de Timor-Leste com 82 por cento dos votos.

- O Presidente Hugo Chávez retoma o poder na Venezuela.

2003 - Manuel Sobrinho Simões, professor de Medicina da Universidade do Porto e diretor do Instituto de Patologia e Imunologia Molecular, recebe o Prémio Pessoa.

- Guerra do Iraque. Forças dos Estados Unidos da América tomam Tikrit, cidade natal do Presidente do Iraque, Saddam Hussein.

- Investigadores do consórcio internacional, formado por cientistas de seis países, 'Projeto do Genoma Humano' confirmam o que se sabia desde que um primeiro rascunho foi apresentado em 2000: a descoberta de 99,99 por cento do genoma humano denominado ' livro da vida'.

2005 - O Conselho de Ministros aprova a proposta de lei que estabelece um limite de 12 anos consecutivos à duração do exercício dos mandatos de primeiro-ministro, presidentes dos governos regionais dos Açores e da Madeira, presidentes de câmaras e de juntas de freguesia.

- Abre a Casa da Música, no Porto, com um espetáculo de Lou Reed e um concerto da banda portuguesa Clã.

2006 - A administração norte-americana proíbe aos seus cidadãos de qualquer transação comercial com o governo palestiniano dirigido pelo Hamas.

- O Papa Bento XVI preside no Coliseu de Roma, Itália, à sua primeira Via Sacra como Sumo Pontífice.

2007 - A polícia de choque russa detém mais de 250 pessoas durante a "Marcha dos Dissidentes", em Moscovo, contra o Presidente Vladimir Putin. Entre os detidos está Garry Kasparov, antigo campeão do mundo de xadrez.

- Morre, com 80 anos, Ladislav Adamec, antigo primeiro-ministro checoslovaco durante a "Revolução de Veludo".

- Morre, aos 88 anos, René Rémond, historiador e politólogo francês, autor de "A direita em França de 1815 aos nossos dias" e "Introdução à História do Nosso Tempo", membro da Academia Francesa desde 1998.

2008 - Morre, aos 95 anos, o norte-americano Oliver Martin Johnston, o último membro do grupo dos nove principais autores de desenhos animados da "idade de ouro" da Disney como "Pinóquio", "Peter Pan" e "Bambi".

2009 - Morre, com 90 anos, Maurice Druon, escritor e académico francês. Com o tio Joseph Kessel, compôs "Le chant des partisans", o hino dos resistentes. Eleito em 1966 para a Academia Francesa, em Abril de 1973 é nomeado ministro dos Assuntos Culturais, sob a presidência de Georges Pompidou, ao mesmo tempo que assume responsabilidades políticas no seio do partido gaullista RPR.

- Morre, com 89 anos, José Franco, oleiro, criador da aldeia típica do Sobreiro, em Mafra. O artista popular ficou conhecido sobretudo pela criação, em miniatura, de uma aldeia saloia do início do século XX, onde retratou cenas da vida quotidiana e profissões da época protagonizadas por bonecos mecanizados.

2010 - Um sismo de magnitude 7,1 na escala de Richter atinge a província chinesa de Qinghai, provocando centenas de mortos. A província de Qinghai, no noroeste da China, é uma região isolada e montanhosa próxima da região autónoma do Tibete.

2012 - Morre, aos 66 anos, o antropólogo brasileiro Gilberto Velho, primeiro geólogo a integrar, em 2000, a Academia Brasileira de Ciências.

2013 - O Presidente interino da Venezuela, Nicolás Maduro, vence as eleições presidenciais com 50,66 % dos votos.

2014 - O FC Barcelona vence a primeira edição da UEFA Youth League de futebol ao derrotar o Benfica, por 3-0, na final disputada em Nyon, Suíça.

2015 - Morre, aos 73 anos, Percy Tyrone Sledge, cantor soul norte-americano, conhecido por interpretar o tema "When a man loves a woman". Em 2005 foi reconhecido no Rock and Roll Hall of Fame.

2016 - O Parlamento Europeu aprova, em Estrasburgo, o registo europeu de dados de passageiros aéreos (PNR, na sigla inglesa) e, simultaneamente, legislação sobre proteção de dados pessoais.

2018 - Estados Unidos, França e Reino Unido realizam uma série de ataques com mísseis contra instalações associadas à produção e armazenamento de armamento químico na Síria, em resposta a um alegado ataque com armas químicas a 7 de Abril contra a cidade rebelde de Douma, Ghouta Oriental, nos arredores de Damasco, por parte do governo de Bashar al-Assad.

2019 - Morre, aos 83 anos, a atriz sueca Bibi Andersson, actuou em O Sétimo Selo (1957), Morangos Silvestres (1957) e Persona (1966).

2020 - O Presidente norte-americano, Donald Trump, ordena a suspensão do financiamento norte-americano à Organização Mundial de Saúde (OMS) enquanto estiver a ser conduzido um estudo para examinar o papel da OMS na má gestão e ocultação da disseminação do novo coronavírus.

- Morre, aos 84 anos, Vladimiro Brandão, treinador que deu o primeiro título nacional de hóquei em patins ao FC Porto, na época de 1982/1983.

- Morre, com 80 anos, Maria Ângela Brito de Sousa, imunologista, cientista, investigadora e escritora de prestígio internacional. Contribuiu para a implantação da avaliação externa e independente dos centros de investigação portugueses, que até meados dos anos 1990 não existia em Portugal. Recebeu o Grande Prémio Bial de Medicina em 1995, o Prémio Estímulo à Excelência em 2004 e a Medalha de Ouro de Mérito Científico em 2009, ambos atribuídos pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Foi condecorada por três presidentes da República: em 1995 por Mário Soares com o grau de grande-oficial da Ordem Infante D. Henrique, em 2012 por Aníbal Cavaco Silva com o grau de grande-oficial da Ordem Militar de Sant'Iago da Espada e em 2016 por Marcelo Rebelo de Sousa com a grã-cruz da Ordem Militar de Sant'Iago da Espada.

2022 - Covid-19: O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulga quatro decretos do Governo com medidas de emergência destinadas a conter o aumento de preços nos setores da energia e agroalimentar devido à guerra na Ucrânia.

- A Ucrânia anuncia que afundou o navio-almirante da Frota russa do Mar Negro 'Moskva'.

2023 - O Conselho Constitucional francês valida o essencial do projeto de revisão da lei das pensões, que prevê, entre outros aspetos, o aumento dos 62 para os 64 anos a idade de reforma sem penalizações financeiras em França, um dos principais objetivos do segundo mandato presidencial de Emmanuel Macron, contra o qual sindicatos, oposição e manifestantes protestam há meses.

2024 - Morre, aos 68 anos, Arão Litsure, músico moçambicano e antigo presidente da Comissão Nacional de Eleições diretor nacional dos Assuntos Religiosos no Ministério da Justiça, presidente do Conselho Cristão de Moçambique e das Igrejas Congregacionistas da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral.

PENSAMENTO DO DIA: