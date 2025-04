63 apanhados por dia a infringir parquímetros no Funchal no ano passado

A empresa municipal Frente Marfunchal levantou, em 2024, quase 23 mil autos relativos a falta de pagamento do estacionamento, o que dá uma média de 63 por dia. O tema faz a manchete da edição desta segunda-feira do DIÁRIO.

Outra notícia em destaque dá conta dos problemas antigos e novos desafios que o executivo de Miguel Albuquerque tem pela frente. O XVI Governo Regional da Madeira, que toma posse amanhã, enfrentará dilemas imediatos e futuros, causados pela conjuntura política, opções governamentais e dinâmicas sociais. Apresentamos os principais dossiers em cada secretaria regional.

Nota de realce ainda para a vitória do Marítimo frente ao Benfica B, com golo aos 89 minutos. Com este resultado a equipa madeirense ficou mais próxima da manutenção. Na próxima jornada recebe em casa o último classificado, Mafra.

Há também a notícia de que a Ribeira Brava vai impor novas regras para a construção. É o primeiro município madeirense a adaptar o novo quadro legal do Simplex Urbanístico.

Nesta edição ficamos ainda a saber que o escritor Raul Minh’alma e a apresentadora Fátima Lopes vão estar na Semana da Cultura ribeira-bravense.

Por fim, há a notícia da morte trágica num acidente em Viseu de uma jovem residente em São Vicente.

