Autarquia do Funchal regularizou situação do lixo espalhado na Rua do Cano

Contactada pelo DIÁRIO, a Câmara Municipal do Funchal esclarece que a situação do lixo espalhado na Rua do Cano, na Achada, foi um "caso pontual e já está regularizada a situação".

"Essa deposição irregular ocorreu entre a passada quinta-feira (2024.06.20), dia de remoção na zona, e o sábado seguinte(2024.06.22), dia em que os serviços regularizaram a situação", dá conta a autarquia, acrescentando que o "Encarregado da Remoção Diurna esteve no local, neste último dia e constatou ser uma deposição proveniente de uma limpeza de moradia, e que alguém (eventualmente por vandalismo) tratou de espalhar os resíduos no arruamento".