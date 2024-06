Taxa de inflação abranda para 2,8% em Junho

A taxa de inflação homóloga abrandou para 2,8% em Junho, menos 0,3 pontos percentuais do que no mês anterior, segundo dados hoje divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

"A taxa de variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) terá diminuído para 2,8% em junho de 2024, taxa inferior em 0,3 pontos percentuais (p.p.) à observada no mês anterior", refere a estimativa rápida hoje divulgada pelo INE.

A inflação subjacente, que exclui produtos alimentares não transformados e energéticos, terá sido de 2,3% em junho, contra 2,7% em maio.