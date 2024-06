Saiba quem foi São João e porque deve saltar a fogueira em Junho

O mês de Junho é dedicado aos Santos Populares. Marchas, procissões religiosas, bandeiras coloridas, balões, majericos e comida típica também marcam as festividades na Madeira, onde não faltam as tradicionais fogueiras que assinalam agora as Festas de São João.

Mas quem é este santo e porque motivo é conhecido pelo Santo Festeiro e da fertilidade?

João Baptista nasceu a 24 de Junho, em Israel, na cidade de Aim Karim, próximo de Jerusalém. O seu pai chamava-se Zacarias e a sua mãe Isabel, prima de Maria. Além de idosa, Isabel era estéril, mas um dia o anjo Gabriel anunciou a Zacarias que iria ter um filho e que deveria chamar-se João. Um acontecimento que na altura foi considerado um “milagre”.

São João tornou-se depois um dos 13 apóstolos de Jesus e foi o homem que o batizou nas margens do Rio Jordão. É lembrado como o primeiro mártire da Igreja.

Assim, a festa de São João teve origem na Idade Média, onde a Igreja Católica substituiu os rituais realizados pelos deuses pagãos por festas dedicadas aos santos.

Mas porquê a fogueira de São João?

Segundo reza a história, naquela altura Maria terá perguntado à prima Isabel como é que ela saberia do nascimento de João Baptista. Isabel disse que quando o menino nascesse ela acenderia uma grande fogueira para que, de longe, a prima soubesse que o bebé tinha vindo ao mundo. Foi por esse motivo que a fogueira se tornou o principal símbolo do Dia de São João, que se assinala agora de 23 para 24 de Junho.

Havia também quem defendesse que saltar a fogueira trazia boa sorte, saúde e fertilização e muita gente saltava a fogueira de mão dada com a cara-metade para abençoar a futura família.

Em Portugal a celebração acontece em todo o país, em especial no Norte. E a Madeira não é excepção. Na Região, muitas famílias celebram o São João a saltar a fogueira, depois da ceia em família onde não pode faltar o atum, as batatas, as maçarocas e o feijão, um prato muitas vezes acompanhado com um copo de vinho.

Há também quem siga à risca a tradição e mergulhe no mar à meia-noite para limpar as impurezas e trazer boa sorte. Os balões feitos em papel também enchem os céus na noite de São João e estão ligados à tradição do fogo.

Na capital madeirense já arrancaram os ‘altares de São João’, que se celebram até ao dia 24 de Junho. O evento promete trazer muita animação e dinamização à cidade e, esta sexta-feira, dia 21 de Junho, 400 pessoas saem à rua nas marchas populares solidárias, às 18 horas na Praça do Carmo, e às 19 horas na Rua Dr. Fernão de Ornelas.