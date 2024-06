Taxa turística de 2 euros em vigor no Funchal a partir de 1 de Outubro

Foi aprovado, hoje, em reunião de câmara, o regulamento da taxa turística do município do Funchal.

"A taxa turística, entra em vigor, a partir de 1 de Outubro", anunciou a chefe do executivo, Cristina Pedra, adiantando que a mesma corresponde a um valor de "dois euros, por cada dia, no máximo de sete".

Haverá também, conforme salientou a autarca, "isenções, nomeadamente para crianças até aos 12 anos".

A presidente da Câmara Municipal do Funchal (CMF) adiantou ainda que, para os cruzeiros, a Taxa Turística, só vigora a partir de Janeiro de 2025.

Relativamente ao uso a dar às primeiras verbas provenientes da taxa turística - que, segundo o estimado, deverá render "cerca de um milhão e 600 mil euros", até ao final deste ano - Cristina Pedra indica que as mesmas serão usadas, "quer para investimentos (novos equipamentos), quer para obras de manutenção".

Realçando que "o Funchal está a ter um significativo afluxo de turistas", precisa que serão adquiridos "equipamentos para a limpeza urbana, no valor de 302 mil euros". O lucro da taxa turística reverterá também "para a reparação de pavimentos (de estradas), no valor de 550 mil euros"; mais "336 mil euros para a manutenção de jardins", a que se acresce "228 mil euros para eventos culturais", sem esquece a mobilidade à qual será dedicados "144 mil euros". Haverá ainda a "comparticipação de dois e meio por cento para as unidades em que se alojam os turistas", detalhou a presidente da CMF citada em comunicado de imprensa.