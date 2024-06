Turistas passam a pagar taxa de 2 euros no Funchal a partir de 1 de Outubro

Os turistas que pernoitem em unidades hoteleiras e de alojamento local do concelho do Funchal vão pagar 2 euros por dia a partir de 1 de Outubro. Já os passageiros de cruzeiro vão pagar o mesmo valor, mas apenas a partir de 1 de Janeiro. É o resultado da aprovação da taxa turística proposta pelo executivo presidido por Cristina Pedra, esta tarde, na sessão da Assembleia Municipal do Funchal que decorreu hoje nas instalações do Colégio Infante D. Henrique, freguesia do Monte. Só no que resta deste ano, estima-se que esta taxa renda 1,6 milhões de euros para os cofres da autarquia.

Votaram a favor da taxa os deputados da coligação ‘Funchal Sempre à Frente’ (PSD/CDS), PS, BE e PDR. Herlanda Amado (CDU) votou contra e Valter Rodrigues (MPT) absteve-se.

A presidente da CMF justificou esta medida: "É uma taxa turística que neste momento se impõe pela enorme pressão turística que o Funchal vive. Só para vos dar uma ideia, em 2019, que foi o melhor ano turístico na época pré-pandemia, tivemos 1,6 milhões de turistas na Região e em 2023 tivemos 2,1 milhões de turistas. Obviamente que mais meio milhão de turistas obriga a uma pressão dos serviços municipais, nomeadamente a limpeza dos espaços urbanos, a manutenção e um conjunto de gastos que têm de fazer face, sob pena de terem de ser os funchalenses a serem onerados com esse peso de custo efectivo".

Madalena Nunes (PS) apontou a mudança de opinião do PSD e CDS, que estavam contra a taxa turística quando o anterior executivo da coligação 'Confiança' começou a abordar esta medida, em 2018. Também lembrou que Cristina Pedra, quando presidia à ACIF, opôs-se à medida. "Agora a ideia já é boa. Desde 2018 que a coligação começou a trabalhar este assunto. É uma decisão tardia, que trouxe impactos negativos. Se tivéssemos implementado a taxa turística em 2020, a CMF teria arrecadado até hoje 25,6 milhões de euros", acrescentou.

A Assembleia Municipal aprovou ainda uma alteração orçamental, para definir o destino dos 1,6 milhões de euros que serão arrecados este ano pela taxa turística: aquisição de equipamento para a limpeza urbana (302 mil euros), recuperação de pavimentos (550 mil euros), manutenção de jardins (336 mil euros), eventos culturais (228 mil euros) e serviços de gestão de mobilidade (144 mil euros).