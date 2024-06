Semana Gastronómica de Machico “tem sofrido alguma desvalorização com a actual gestão socialista"

A vereação Social-democrata eleita à Câmara Municipal de Machico emitiu um comunicado à imprensa esta segunda-feira em que desafia o executivo municipal a garantir uma nova dinâmica à Semana Gastronómica, um evento que, segundo sublinham, “tem sofrido alguma desvalorização com a actual gestão socialista que se encontra desgastada e sem capacidade criativa”, num formato que não traduz quaisquer melhorias ao longo do tempo nem tampouco corresponde às expectativas do comércio local.

O PSD defende que o foco da Gastronómica, “a mais emblemática da ilha”, devia assentar e valorizar, por exemplo, a variedade gastronómica desenvolvida nos espaços comerciais do concelho, sendo que, para tal, “seria fundamental que a autarquia fosse capaz de apresentar incentivos à participação dos comerciantes locais, para que estes pudessem promover as suas especialidades gastronómicas”.

Os vereadores do PSD sublinham a necessidade de reforçar a identidade local do concelho neste evento.