Região com mais um local de venda de medicamentos não sujeitos a receita médica

Segundo dados divulgados pela Direcção Regional de Estatísticas da Madeira (DREM), em 2023 existiam na Região Autónoma da Madeira (RAM) 65 farmácias, 1 posto farmacêutico móvel e 23 locais de venda de medicamentos não sujeitos a receita médica. Face ao ano anterior, surgiu mais um local de venda de medicamentos não sujeitos a receita médica no município do Funchal.

"Considerando as estimativas da população residente para 2023, o município de Santana foi o que apresentou maior número de farmácias e postos farmacêuticos móveis por 10 000 habitantes (4,6) seguido do Porto Moniz com 4,0. Em oposição, o município de Santa Cruz foi o que apresentou o valor mais baixo, apenas 1,6 por 10 000 habitantes, seguido do Porto Santo com 1,8. Apesar do número destes estabelecimentos ter-se mantido igual ao de 2022, dado o aumento populacional ocorrido entre 2022 e 2023, o número de farmácias e postos farmacêuticos móveis por 10 000 habitantes diminuiu nos municípios do Porto Santo (1,9 em 2022; 1,8 em 2023), Câmara de Lobos (2,5 em 2022; 2,4 em 2023) e São Vicente (6,2 em 2022; 6,0 em 2023)", informa a DREM.

Os dados foram disponibilizados pela Direcção Regional da Saúde e são parte integrante da Publicação 'Estatísticas da Saúde da RAM 2023', cuja edição completa será divulgada no 1.º trimestre de 2025.