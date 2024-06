Oito agraciados com Insígnias Honoríficas no Dia da Região

No Dia da Região Autónoma da Madeira e das Comunidades Madeirenses irá decorre a habitual cerimónia de imposição de Insígnias Honoríficas Madeirenses. Este ano, a cerimónia que decorre no Centro de Congressos da Madeira vai agraciar 8 pessoas ou entidades pelo seu papel para a sociedade madeirense.

Na categoria Valor serão agraciados, com o Cordão, Edward Maul, Fernando Texeira e Joé Guilherme da Costa.

O Cordão de Distinção será entregue a Maria Alice Sousa e a Medalha a Carlos dos Ramos.

Pelos Bons Serviços, a Associação Santana Cidade Solidária vai receber o Cordão, tal como Manuel Júnior. Márcia Temtem recebe a medalha na mesma categoria.

Conheça os agraciados:

Eduardo Maul

Médico, nascido em 1941, foi eleito, pela primeira vez, Diretor Clínico do Centro Hospitalar do Funchal, cargo que ocupou até 1987. Em 1990 foi novamente eleito Diretor Clínico do Centro Hospitalar do Funchal, tendo acumulado, entre 1993 e 1994, essas funções com a de Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Funchal.

Foi por sua iniciativa que, em 1991, a Região Madeira passou a recolher órgãos para serem doados a pacientes nacionais, tendo como base do seu funcionamento o Serviço de Medicina Intensiva.

Fernando Teixeira

O comendador Fernando Pinho Teixeira nasceu no lugar de Arrifaninha, na freguesia de Carregosa, concelho de Oliveira de Azeméis, a 26 de dezembro de 1936. No entanto, há décadas que investe no Porto Santo, nomeadamente quando em 2000 abriu o empreendimento Turístico Vila Baleira Porto Santo, onde a talassoterapia continua a ser a maior da Europa em área coberta.

Vinte anos depois, reforça a sua aposta na expansão deste setor no Arquipélago da Madeira com a aquisição, de um hotel no Funchal, seguindo-se, em 2022, aquisição do então designado aparthotel Luamar, na ilha do Porto Santo, hoje Vila Baleira Suites.

É ainda dono da FERPINTA-Fábrica Nacional de Construções Metálicas, em Oliveira de Azeméis, focada na produção de mobiliário escolar, instalações para setor agropecuário e estruturas metálicas para construção civil.

José Guilherme da Costa

O empresário e comendador é o fundador da TECNOVIA, Sociedade de Empreitadas S.A. e a sua ligação à Região está relacionada com com a criação da empresa Tecnovia-Infra- Estruturas José Guilherme da Costa, Lda, hoje Tecnovia Madeira, fundada no final de 1997, por cisão com a empresa mãe Tecnovia cimentando uma relação de mais de 45 anos de presença no mercado da construção civil regional.

“Na Madeira, a sua primeira empreitada de relevo foi a via Porto Moniz-Calheta-Ponta do Sol, atual ER 101. Um projeto implantado nas vigorosas falésias da costa norte, marcado por desafios permanentes, que lhes permitiu adquirir competências muito relevantes na construção de túneis”, indica nota à imprensa.

Foi sócio fundador da APORBET (Associação Portuguesa de Produtores de Misturas Betuminosas).

Maria Alice Sousa

A artista plástica nasceu em São Martinho quando corria o ano de 1935. Iniciou a sua carreira no ensino das Artes, em 1967, com passagem pela Academia de Música e Belas Artes da Madeira e pelo Instituto de Belas Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Santa Maria) Brasil.

Participou em diversas Exposições. Na década de sessenta do século XX realizou, a título individual, várias mostras no Rio de Janeiro e, nas décadas seguintes, na sua terra natal.

Paralelamente à sua atividade como docente, nunca abdicou do gosto do exercício da pintura, tendo realizado várias formações e visitado inúmeras exposições. Em 2022 é inaugurada uma exposição evocativa da artista, “Cartas do Funchal” numa exposição itinerante, que partiu da apresentação de uma primeira mostra homónima no Museu Henrique e Francisco Franco, passando, no ano seguinte, pelo Solar do Aposento, em Ponta Delgada, e, presentemente, patente no núcleo Museológico de Santo Amaro - Torre do Capitão.

Carlos dos Ramos

Natural da Ponta do Sol, o decorador tem vindo a aliar o seu processo criativo de decoração de eventos, à decoração de espaços interiores. Iniciou o seu percurso profissional na década de 90, como Professor na então Escola Preparatória Padre Manuel Alvares, no concelho da Ribeira Brava, mas foi ingressou na área dos Registos e do Notariado, do Ministério da Justiça, trabalhando em vários concelhos da Região, até ao ano de 2022.

Foi em 1999 que abriu a sua primeira loja de decoração de interiores, localizada no concelho da Ribeira Brava, o ‘Alpendre – Decorações’. Já em 2005 abriu o seu primeiro espaço localizado no Funchal.

Em novembro de 2021, a empresa “Alpendre – Decorações e Design, Lda”, alcança mais um marco, com a sua expansão física para mais um edifício na Rua da Conceição, na cidade do Funchal, com a criação de vários espaços dedicados à decoração de interiores.

“A par do seu percurso profissional e da sua carreira artística, a componente social sempre o motivou, pelo que ao longo dos anos e, com o espírito de ajuda ao próximo, participa, desde 1990, com a decoração de todos os eventos e épocas festivas da Igreja Paroquial de São Bento, a qual mantém até aos dias de hoje, e ainda ações de voluntariado na “Cáritas Diocesana” e na “Conferência de São Vicente Paulo”. Atualmente, além do serviço social de voluntariado no Centro Social e Paroquial de São Bento, no concelho da Ribeira Brava, assume o cargo de Vice-Presidente da Direção”, refere nota à imprensa.

Associação Santana Cidade Solidária

A Associação Santana Cidade Solidária – ASCS é uma Instituição de Solidariedade Social fundada em 2002 com intervenção social na Região. Desenvolve trabalho em várias áreas, especialmente direccionadas para o concelho de Santana.

Para atender ao elevado número de idosos do concelho oferece serviços permanentes de cuidados no Lar de Idosos, inaugurado em 20 de Setembro de 2013, com capacidade para 58 residentes. Para esta população, disponibiliza ainda projectos de atividade física, bem-estar psíquico e combate à solidão e ao isolamento no projeto “Idosos em Movimento” que é dinamizado, em parceria, com o Instituto de Segurança Social da Madeira e a Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia.

Os Serviços de Apoio Domiciliário (SAD) englobam a prestação de cuidados Individualizados a utentes em situação de dependência física e psíquica e conta com o apoio de 11 ajudantes de acção direta

No âmbito ambiental e de preservação da natureza, congrega projectos que vão desde as actividades de promoção e sensibilização da natureza, da Floresta Laurissilva, ao apoio a produtores agropecuários na produção biológica e no escoamento das produções da Região, e na divulgação da história da viticultura local, através do Museu do Vinho e da Vinha, inaugurado em Setembro de 2005.

Manuel Freitas Luís Júnior

Nascido na freguesia e concelho de Santana, a 20 de Agosto de 1934, o padre Manuel Luís Júnior desenvolveu um trabalho de proximidade junto das comunidades por onde foi passando enquanto pároco.

Dos seus Serviços Eclesiásticos destacam-se o de Cura da Paróquia de Machico e o de Pároco nas Paróquias do Porto da Cruz, São Roque do Faial, Graça, Visitação e Santo Amaro, sendo esta última paróquia onde esteve ao serviço por vários períodos, onde reside e onde teve um papel activo e colaborativo na construção e sagração da actual igreja.

Em 1993 é nomeado Arcipreste do Funchal e em 2002, a 13 de maio, Cónego da Sé do Funchal. Foi na Paróquia da Graça, onde esteve até à sua dispensa em 2010, que deixou marcas profundas como líder espiritual.

Márcia Temtem

A professora que nasceu em 1975 e coordena, desde 2016, em parceria com o professor Henrique Flores, docente da Escola Básica e Secundária da Ponta do Sol, o Projeto da Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, da Direção Regional de Educação, o ‘Campeonato Regional de Jogos Matemáticos – CRJM’.

Desde 2017 é também coordenadora da participação dos alunos vencedores desta competição nos campeonatos Nacionais de Jogos Matemáticos, uma organização conjunta da Associação de Professores de Matemática, da Sociedade Portuguesa de Matemática e da Associação Ludus e Ciência Viva e na qual, os alunos da Região têm alcançado lugares de pódio.

Ao longo dos seus 26 anos de docência, frequentou diversas ações de formação e dinamizou sessões práticas de jogos matemáticos para alunos, docentes e encarregados de educação, explorando novas abordagens do ensino e aprendizagem da Matemática.

Programa das Comemorações

As comemorações do Dia da Região contam com um programa variado, que vão desde a cerimónia de imposição de insígnias até concertos.

30 de Junho

21h30 - Concerto da Orquestra de Jazz do Funchal, com participação da solista Sofia Almeida, no Parque de Santa Catarina

1 de Julho

12 horas - Cerimónia de Imposição De Insígnias Honoríficas Madeirenses, no Centro de Congressos da Madeira.

18 horas – Missa Te deum, na Sé do Funchal.

21h30 - Concerto Comemorativo com a Orquestra Clássica da Madeira e participação dos alunos do Conservatório Escola Profissional das Artes, Eng. Luiz Peter Clode. Contará com Vânia Fernandes, Micaela Abreu, Mariana Pimenta e Alberto Sousa, no Parque de Santa Catarina

* Os concertos são de entrada gratuita e as portas abrem às 20 horas.