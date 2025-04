João Silva vence à chuva no Kartódromo do Faial

João Silva, navegado por Luís Rodrigues, em Skoda Fabia Rally2 Evo, está na liderança do Rali de Santana, ao vencer esta noite a classificativa de abertura realizada no Kartódromo do Faial. Uma especial disputada com chuva, o que acabou por ser determinante na classificação.

João Silva, que fez uma escolha acertada de pneus ao contrário da maior dos pilotos, cumpriu os 3,09 km do percurso no tempo de 2 minutos, 38 segundos e 9 décimos, deixando o segundo classificado, o surpreendente Hugo Rodrigues, navegado por Sílvio Malho, em Renault Clio R3, a 9,2 segundos. De referir que esta dupla fez a classificativa quando a pista estava bem mais seca, o que foi decisivo no tempo averbado.

A dupla Miguel Nunes/João Paulo, em Skoda Fabia RS Rally, mesmo sem a escolha de pneus ideal, terminou no terceiro lugar, a 11,3 segundos de João Silva.

Na quarta posição, igualmente a beneficiar de ter realizado a 'especial' com o piso mais seco, classificou-se João Martins e Nuno Nóbrega, em Ford Escort MKI, a 12,8 do primeiro.