Monte Palace celebra Dia da Região com concerto gratuito de Vânia Fernandes

No Dia da Região, comemorado a 1 de Julho, o Monte Palace Madeira - Jardim Tropical, situado na freguesia do Monte, assinala a efeméride com um concerto gratuito, às 15h30, com a cantora madeirense Vânia Fernandes, acompanhada por Francisco Lopes.

Além do concerto, os residentes vão ter, ainda, "acesso gratuito ao jardim e ao museu do Monte Palace Madeira durante todo o dia. A programação inclui também performances musicais, como o Duo de Violino e Saxofone às 10h30 e Folclore Madeirense com o Grupo MonteVerde às 12h30", informa um comunicado de imprensa enviado pelo Monte Palace Madeira.

Os visitantes têm também a possibilidade de explorar a nova exposição de arte Moderna e Contemporânea, 'O Mundo Começa Aqui!', que celebra uma vasta gama de artistas nacionais e internacionais através de mais de 120 obras distribuídas pelos dois pisos superiores do museu.

"Para garantir a entrada gratuita, os residentes devem apresentar um comprovativo de residência, que pode ser obtido através do portal SIMplifica ou apresentar uma fatura de água, luz, entre outros", informa ainda.

Importa referir que o horário de funcionamento do Monte Palace Madeira - Jardim Tropical é das 9h30 às 18h00, sendo a última entrada às 17h15.