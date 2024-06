Presidente da República condecora Museu da Marinha com Ordem Militar de Sant'Iago da Espada

O Presidente da República e Comandante Supremo das Forças Armadas, Marcelo Rebelo de Sousa, condecorou ontem o Museu da Marinha com o título de membro honorário da Ordem Militar de Sant'Iago da Espada.

Numa nota publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet lê-se que Marcelo Rebelo de Sousa "conferiu ao Museu de Marinha o título de Membro Honorário da Ordem Militar de Sant'Iago da Espada" e entregou as insígnias ao diretor do museu, capitão-de-mar-e-guerra Alves Salgado, numa cerimónia realizada hoje.

Em comunicado, a Marinha também divulgou esta condecoração, escrevendo que "a distinção, atribuída por alvará destaca e valoriza o contributo do Museu de Marinha para a preservação e promoção da história e cultura marítima de Portugal ao longo de 160 anos".

A Ordem Militar de Sant'Iago da Espada destina-se a distinguir o mérito literário, científico e artístico.

"A nomeação do Museu de Marinha como membro honorário reflete a excelência da instituição nestas áreas e o seu contributo valioso para o conhecimento e valorização da história marítima portuguesa e dos mais de 700 anos da Marinha Portuguesa", lê-se no comunicado do ramo.

Na cerimónia esteve também presente o chefe do Estado-Maior da Armada, almirante Henrique Gouveia e Melo.