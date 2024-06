Secção Regional da Madeira da Ordem dos Engenheiros Técnicos visita ECM

Os 15 engenheiros técnicos membros da Secção Regional da Madeira da Ordem dos Engenheiros Técnicos (OET) visitaram a Empresa de Cervejas da Madeira (ECM), localizada no Parque Empresarial da Zona Oeste (PEZO), em Câmara de Lobos.

Em nota enviada, a secção regional refere que "tiveram a honra de ser cordialmente recebidos pelo coordenador da ECM, Dr. José Moniz, responsável pela organização das visitas".

Após serem elucidados sobre a história da ECM, fizeram uma visita pela fábrica com direito a "uma explicação diligente acerca do processo de produção de cerveja, refrigerantes e linhas de enchimento, tendo as questões suscitadas pelos participantes sido prontamente esclarecidas ao longo do percurso".

"Esta actividade voltou a contribuir significativamente para a ampliação dos conhecimentos dos participantes, objectivo que a Secção Regional da Madeira da OET se empenha, com inexcedível dedicação, em fomentar", conclui.