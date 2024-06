Assis renuncia ao mandato de deputado à Assembleia da República e é substituído por Lia Ferreira

O socialista Francisco Assis, eleito eurodeputado nas últimas europeias, renunciou ao mandato de deputado à Assembleia da República e é substituído a partir de hoje por Lia Ferreira.

Antes de se iniciar o debate quinzenal com o primeiro-ministro, que decorre esta tarde, no parlamento, foi lido pela Mesa da Assembleia da República este pedido de renúncia e a devida substituição, que teve luz verde da comissão competente.

Francisco Assis, que nas europeias de 09 de junho foi eleito como número dois na lista do PS, renunciou ao seu mandato como deputado na Assembleia da República, ficando com o seu lugar Lia Ferreira, que era a seguinte na lista de candidatos pelo círculo eleitoral do Porto às legislativas antecipadas de 10 de março.

Assis foi o cabeça de lista dos socialistas pelo círculo eleitoral do Porto às legislativas antecipadas, tendo então renunciado ao cargo de presidente do Conselho Económico Social (CES) para abraçar esse desafio.

O agora eleito eurodeputado tinha sido eleito em 10 de julho de 2020 presidente do CES pela Assembleia da República com o voto favorável de 170 deputadas e deputados, tendo sido reconduzido em 29 de abril de 2022 com o voto favorável de 192 deputadas e deputados.

Nas últimas eleições europeias, a lista do PS encabeçada pela deputada e ex-ministra da Saúde, Marta Temido, venceu esta corrida ao Parlamento Europeu, elegendo oito eurodeputados com 32,08%, logo seguido pela AD, que conseguiu sete mandatos com 31,11% dos votos.