Paula Franco reeleita bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados

Paula Franco foi reeleita bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados (OCC) para o quadriénio 2025-2028, após encabeçar a única lista apresentada e que teve 97,35% dos votos, revelou hoje a própria, assumindo o compromisso de "fortalecer a profissão".

A eleição dos órgãos sociais da OCC para o quadriénio 2025-2028 ocorreu na sexta-feira, com o registo de 18 mil votantes num universo de 68 mil, indicou à agência Lusa Paula Franco, que está no cargo de bastonária desde 2018.

"Ganhámos com 97,35% dos votos, portanto o resto são nulos e brancos", sublinhou a reeleita bastonária da OCC, que encabeçou a lista única "Todos contam com Paula Franco".

"Foi um resultado estrondoso. Foi a segunda melhor eleição de sempre da OCC, mesmo sendo lista única", sublinhou.

Como compromissos para o próximo mandato, Paula Franco disse que quer "fortalecer a profissão, conseguir que a profissão atinja patamares de excelência, apostar muito na economia do país, apostar muito em que os contabilistas consigam fortalecer a economia".

"Estamos muito preparados e queremos apostar muito na valorização do contabilista certificado e na sua exigência", afirmou.

Como balanço do cargo de bastonária até então, Paula Franco sublinhou que "os últimos seis anos foram de muitos sucessos na melhoria das condições de vida dos contabilistas certificados, com o justo impedimento e com as férias fiscais".

Paula Franco, de 54 anos, é contabilista certificada, consultora fiscal e foi assessora dos últimos dois bastonários da OCC, antes de 2018, prestando apoio técnico no domínio da fiscalidade, contabilidade e segurança social.