Presidente da Assembleia Legislativa agradece trabalho da GNR na Madeira

O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira (ALM), José Manuel Rodrigues, recebeu, esta tarde, em audiência, o comandante-geral da Guarda Nacional Republicana (GNR), tenente-general Rui Alberto Ribeiro Veloso.

Tratou-se de um encontro de apresentação de cumprimentos, no Dia do Comando Territorial da Madeira da GNR, onde o comandante-geral da GNR enalteceu a forma como tem acontecido o relacionamento institucional com o parlamento madeirense. O tenente-general Rui Veloso reiterou toda a disponibilidade de colaboração da GNR com a Assembleia Legislativa da Madeira e com a população da Madeira e do Porto Santo.

Na ocasião, o presidente do Parlamento madeirense agradeceu, em nome da Região, o trabalho desenvolvido pela Guarda Nacional Republicana, nas áreas fiscal e aduaneira, na protecção do ambiente, no controlo costeiro, e nas ações de socorro e proteção civil.