Presidente da República e primeiro-ministro felicitam medalhados portugueses

O Presidente da República felicitou hoje vários atletas portugueses pela conquista de medalhas, considerando que criam "ótimas expectativas" para os Jogos Olímpicos Paris2024, e o primeiro-ministro saudou os resultados nos Europeus de canoagem de velocidade.

"Numa semana em que vários atletas portugueses obtiveram excelentes marcas, o Presidente da República felicita todos os que competiram e dignificaram as cores nacionais, criando ótimas expectativas" para os Jogos Olímpicos Paris2024, lê-se numa nota publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet.

Marcelo Rebelo de Sousa salientou que nos Campeonatos da Europa de atletismo, que decorreram em Roma, "os atletas nacionais tiveram uma prestação bastante positiva, com a obtenção de vários recordes nacionais e marcas de relevo", destacando Pedro Pablo Pichardo, medalha prata no triplo salto, Liliana Cá e Agate Sousa, medalhas de bronze no lançamento de disco e no salto em comprimento, respetivamente.

O chefe de Estado enalteceu ainda os canoístas e paracanoístas portugueses que participaram no Campeonato da Europa de velocidade, em Szeged, na Hungria, que "demonstraram o atual nível da modalidade em Portugal".

O português Fernando Pimenta conquistou hoje pela terceira vez o título de campeão da Europa em K1 5.000 metros nos Europeus, depois de já ter conquistado a prata em K1 500 e o bronze em K1 1.000.

Ao todo, a comitiva nacional averbou três títulos europeus, nomeadamente o de Pimenta, mais os de Iago Bebiano e Kevin Santos, em K2 200 metros, e nos paralímpicos por Norberto Mourão, nos 200 metros que compõem a categoria adaptada VL2.

Na nota publicada pela Presidência da República é salientado que Portugal também se sagrou "tricampeão da Europa VIRTUS, em masculinos, na competição de atletismo adaptado realizada na Suécia, com a conquista de 15 medalhas (sete de ouro, cinco de prata e três de bronze), com destaque para Sandro Baessa, considerado o melhor atleta em competição".

"A pouco tempo do início dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, o Presidente da República enaltece o esforço, dedicação e trabalho empenhado de todos os atletas, equipas técnicas, federações e dos comités olímpico e paralímpico, para a obtenção destes resultados, que enchem de orgulho os portugueses, promovem as diversas modalidades, o desporto nacional e a prática desportiva inclusiva", lê-se na nota.

O desempenho dos atletas que participaram nos Europeus de canoagem foi também felicitado pelo primeiro-ministro, numa mensagem publicada na conta oficial do chefe de executivo na rede social 'X' (antigo 'Twitter').

"Parabéns, Fernando Pimenta e Norberto Mourão pelas conquistas no Campeonato Europeu de canoagem e paracanoagem", escreveu Luís Montenegro, reconhecendo que os atletas "continuam a ser motivo de orgulho e inspiração".