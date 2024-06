Costa à frente do Conselho Europeu é "magnifica decisão" para a Europa e Portugal

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, considerou hoje que a eleição de António Costa para o cargo de presidente do Conselho Europeu é "uma magnífica decisão para a Europa e também para Portugal".

Esta posição consta de uma nota publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet, logo depois de ter sido noticiada a eleição do anterior primeiro-ministro português para o cargo de presidente do Conselho Europeu, pelos chefes de Estado e de Governo da União Europeia, com um mandato de dois anos e meio.

"O compromisso pessoal e o trabalho já demonstrado de António Costa para com a construção europeia e no que representa de solidariedade e progresso é uma garantia de que o Conselho Europeu ficará em boas mãos, pelo que o Presidente da República lhe apresenta os votos de parabéns e de felicidades nas futuras funções, a bem de todos nós", acrescenta Marcelo Rebelo de Sousa, na mesma nota.