Já está decidido. António Costa é o novo presidente do Conselho Europeu. A notícia tem sido avançada por vários órgãos de comunicação nacionais.

O anúncio deverá ser formalizado pelas instâncias europeias dentro de momentos.

Os chefes de Governo e de Estado da União Europeia (UE) reunidos esta quinta-feira acabam de aprovar a nomeação do ex-primeiro-ministro português para este cargo de topo da União Europeia. Costa assumirá as funções de presidente do Conselho Europeu por dois anos e meio, podendo o mandato ser renovado uma vez, ficando, assim, até 2029.

Nessa mesma reunião do Conselho Europeu, os líderes da UE propuseram, também, o nome de Ursula von der Leyen para um segundo mandato à frente da Comissão Europeia, que depende porém do aval final do Parlamento Europeu, e nomearam a primeira-ministra da Estónia, Kaja Kallas, para Alta Representante da UE para os Negócios Estrangeiros e a Política de Segurança, sujeita à eleição pelos eurodeputados de todo o colégio de comissários.