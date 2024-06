Mais de 3,1 milhões assistiram ao jogo entre Portugal e a Geórgia

O jogo de Portugal-Geórgia, que foi transmitido na TVI, atingiu 32,9% de audiência média, correspondente a 3,1 milhões de indivíduos, segundo a análise da Havas Media Network.

No terceiro jogo da seleção portuguesa no Europeu, que decorreu na quarta-feira, com transmissão na TVI pelas 20:00, os níveis de audiência mantiveram-se "altos, com 32,9% de audiência média, e um 'share' de 61,1%, para o período total da transmissão".

Na disputa, em que a Geórgia ganhou 2-0 a Portugal, a audiência média foi de "cerca de 3.177.000 de indivíduos".

No jogo entre Portugal e a Turquia, que decorreu no dia 22 de junho e foi transmitido pela RTP1, a audiência média foi de 26,8%, correspondente a 2.587,9 indivíduos.

"A audiência da transmissão do jogo, feita na RTP1, foi crescendo ao longo do período do jogo", tendo a estação pública atingido um "'share' de audiência de 62,9%".

Até ao momento, o primeiro jogo da seleção portuguesa de futebol com a Chéquia, na SIC, foi o que registou maior audiência média, de 34,2%, correspondente a 3.340,5 indivíduos, de acordo com a Havas Media Network.

"A audiência da transmissão do jogo, feita na SIC, foi crescendo ao longo do período do jogo, atingido o seu ponto mais alto perto do apito final, quando o jogo ficou decidido a favor de Portugal, após o golo de Francisco Conceição", sendo que, "no período horário da transmissão, a SIC atingiu um 'share' de audiência de 61,5%".