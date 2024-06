Geórgia e Chéquia empatam a um golo

A estreante Geórgia e a República Checa pontuaram hoje pela primeira vez no Campeonato da Europa de futebol de 2024, ao empatarem a um golo em Hamburgo, em encontro da segunda jornada do Grupo F.

Os georgianos adiantaram-se nos descontos da primeira parte, aos 45+3 minutos, por intermédio de Georges Mikautadze, de grande penalidade, para o seu segundo golo na prova, e os checos empataram aos 59, após um canto, por Patrik Schick.

Na classificação no Grupo F, Geórgia e República Checa partilham o terceiro lugar, com um ponto, em dois jogos, enquanto Turquia (3-1 à Geórgia) e Portugal (2-1 à República Checa) lideram com três, antes de se defrontarem em Dortmund.