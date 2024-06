Euro recupera e atinge 1,07 dólares

O euro recuperou hoje face ao dólar, após duas sessões a perder, e atingiu 1,07 dólares, no mesmo dia em que foi anunciado que a economia norte-americana cresceu 1,4% no primeiro trimestre.

Pelas 18:00 (hora de Lisboa), o euro negociava a 1,0707 dólares, quando na quarta-feira, pelas 17:29, seguia a 1,0684 dólares.

O euro também avançou relativamente à libra e ao iene.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou a taxa de câmbio em 1,0696 dólares.

A economia norte-americana cresceu 1,4%, a uma taxa anualizada, no primeiro trimestre deste ano, confirmou hoje o executivo dos EUA.

Esta é a terceira divulgação deste indicador e representa uma revisão em alta face à última estimativa, que apontava para um crescimento de 1,3%.

Esta melhoria "refletiu principalmente uma revisão em baixa nas importações, que são uma subtração no cálculo do PIB, e revisões em alta no investimento fixo não residencial e nas despesas do governo", explicou o Gabinete de Análise Económica dos EUA.

Divisas...............quinta-feira.............. quarta-feira

Euro/dólar............1,0707................. 1,0684

Euro/libra............0,84632............... 0,84605

Euro/iene.............172,06................. 171,71

Dólar/iene............160,70.................. 160,69