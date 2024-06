Grande fila na Rodoeste para aquisição de novo giro

Centenas de pessoas estão neste momento numa fila que ultrapassa os 50 metros, na Rua do Esmeraldo, junto ao escritório da Rodoeste, para aquisição do novo GIRO combinado e entrega de formulários para actualização do passe, data que foi alargada até ao dia 28 de Junho.

Segundo foi possível apurar, a situação está caótica, com algumas pessoas de idade avançada ao sol e sem previsão de quanto tempo irão estar a aguardar. Há gente que está na fila desde as 8h30 e ainda não foi atendida.

Tal como o DIÁRIO noticiou, a partir do próximo mês a Região passa a contar com o sistema de bilhética integrado dos transportes públicos, uma medida que se traduz num novo cartão GIRO para as diversas carreiras interurbanas, nomeadamente a ex-Companhia dos Carros de São Gonçalo, a SAM, a Empresa de Automóveis do Caniço (EACL), a Rodoeste e a Carreira n.º 81 - Curral das Freiras, da Horários do Funchal.

Assim, com a entrada em operação, a partir de 1 de Julho, das novas concessões de transporte rodoviário de passageiros, na Madeira e no Porto Santo, encontra-se actualmente em vigor o período de transição para o novo sistema de bilhética integrada GIRO, que permitirá a sua utilização em todos os transportes da rede SIGA.