Os nove recordes de Cristiano Ronaldo no Euro

Segundo o jornalista espanhol Alexis Martín-Tamayo Blázquez, especialista em dados e estatísticas sobre futebol, conhecido pelos internautas como 'Mister Chip', Cristiano Ronaldo acaba de bater mais um recorde e soma, assim, sozinho 9 recordes na história do Euro.

Assim, é o jogador com mais golos na história do Euro, facto já conhecido, e hoje desempatou com Modric como o jogador com mais assistências na história do Euro.

Além disso, é o jogador com mais jogos na história do Euro, o jogador com mais minutos na história do Euro, o jogador com mais remates aos postes na história do Euro, o jogador que mais vezes foi capitão na história do Euro, o jogador com mais vitórias na história do Euro, o jogador que marcou em mais edições do Euro e, ainda, o jogador que mais edições do Euro disputou (6).

Um papa-recordes que não tem igual e cuja longevidade só tem par com o seu colega de equipa, Pepe, e produtividade inigualável.