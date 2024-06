213 milhões de euros do jackpot do Euromilhões vêm para Portugal

O primeiro prémio do jackpot de quase 214 milhões de euros que estava hoje em jogo no sorteio do Euromilhões vem para Portugal.

De acordo com o Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, o único apostador que venceu o primeiro prémio desta terça-feira registou a sua aposta em Portugal.

O conjunto premiado é composto pelos números 14 - 16 - 37 - 45 - 49 e as estrelas 5 e 7.

Para Portugal vem também um segundo prémio, no valor de 141 mil euros.