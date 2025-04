Chelsea vence Tottenham com tento de Enzo e mantém o quarto lugar em Inglaterra

Com um golo solitário do argentino Enzo Fernandez, o Chelsea venceu hoje o Tottenham, por 1-0, mantendo o quarto lugar da Liga inglesa de futebol, à 30.ª jornada.

Foi aos 50 minutos que o médio ex-Benfica faturou, de cabeça, correspondendo da melhor forma a um cruzamento de Palmer, desempatando uma partida muito equilibrada na qual os 'blues' ainda atiraram uma bola ao ferro.

Com este resultado, o Chelsea, que vinha de derrota por 1-0 no Arsenal, mantém a derradeira vaga na Liga dos Campeões, a quarta posição, com 52 pontos, apenas mais um do que o Manchester City, de Guardiola.

O Liverpool lidera com 70 pontos, nove de vantagem para o Arsenal, segundo, com 61, enquanto o Notthigham Forest, do treinador português Nuno Espírito Santo, é o surpreendente terceiro, com 57.

O Tottenham, que nos últimos 12 pontos possíveis só conquistou um, continua num modesto 14.º, com 34, a três do Manchester United de Ruben Amorim.