Cais da Ribeira Brava alvo de limpeza subaquática

Carrinhos de supermercado, pneus, estruturas metálicas, ferro, plástico, utensílios de pesca e vidro foram alguns dos materiais retirados aquando de uma limpeza subaquática, levada a cabo no cais da Ribeira Brava. Esta foi uma iniciativa da Câmara Municipal, em parceria com a APRAM e contou com a colaboração dos Bombeiros da Ribeira Brava e Ponta do Sol, da Direção Regional do Mar e da empresa de mergulho Ribeira Brava Diver, tendo sido acompanhada pelo Coordenador Municipal de Proteção Civil e pelo vereador do Ambiente.

"A importância de não deitar lixo no mar é crucial para a preservação dos ecossistemas marinhos e para o planeta. O lixo marinho pode causar sérios malefícios, como a poluição da água que afeta a fauna e flora marítimas e a deterioração da qualidade das praias, tornando-as menos seguras e menos atrativas para os banhistas", refere nota da Câmara Municipal.

A autarquia refere que a limpeza visa "garantir igualmente a continuidade de actividades económicas essenciais, como a pesca, os desportos náuticos, e o turismo". "Esta acção pretendeu ainda sensibilizar a população para a adoção de comportamentos responsáveis que protejam o ambiente e os ecossistemas", refere.